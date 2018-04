Santa Cruz supera chuva e campo molhado para vencer o Atlético-AC pela Série C

Apesar do gramado encharcado, o Santa Cruz conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, neste domingo, no estádio do Arruda, no Recife. Debaixo de chuva, bateu o Atlético Acreano por 3 a 1, somando os seus primeiros três pontos no Grupo A. Outros três mandantes venceram neste domingo, quando foi fechada a segunda rodada.

Giovani anotou o primeiro gol para o time tricolor, que sofreu o empate ainda no primeiro tempo com Araújo. Na etapa final, Carlinhos Paraíba fez o segundo, em cobrança de pênalti, e Robert completou o placar. O time acreano é estreante, uma vez que subiu no ano passado da Série D.

Também no Nordeste, o ABC fez 1 a 0 em cima do Juazeirense, em Natal, enquanto que o Confiança foi soberano diante do Salgueiro, vencendo por 3 a 0. O time do Sergipe lidera com seis pontos, com 100% de aproveitamento, seguido por Botafogo-PB e Santa Cruz, com quatro, e Globo-RN, Remo, ABC e Atlético Acreano com três. Salgueiro e Náutico têm um e Juazeirense, zero.

Pelo Grupo B, o Ypiranga-RS venceu por 2 a 1 o novato Operário-PR. Este grupo está mais equilibrado. Botafogo-SP e Bragantino têm quatro pontos, seguidos por Volta Redonda e Tombense, com três, fechando a zona de classificação. Depois com os mesmos três pontos aparecem Ypiranga, Operário, Joinville, Tupi e Cuiabá. Apenas o Luverdense não pontuou.

Confira a 2.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tombense-MG 3 x 0 Joinville-SC

Bragantino-SP 1 x 0 Tupi-MG

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Cuiabá-MT

Remo-PA 1 x 0 Globo-RN

Luverdense-MT 1 x 2 Botafogo-SP

Botafogo-PB 3 x 0 Náutico-PE

Domingo

Ypiranga-RS 2 x 1 Operário-PR

ABC-RN 1 x 0 Juazeirense-BA

Confiança-SE 3 x 0 Salgueiro-PE

Santa Cruz-PE 3 x 1 Atlético-AC