Santa Cruz tem 4 desfalques e 1 dúvida O Santa Cruz enfrenta o Brasiliense nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio do Arruda, com quatro desfalques e uma dúvida. O volante Du, o lateral-esquerdo Willams e o atacante Curê cumprem suspensão automática. E o volante Lao foi julgado por uma expulsão ocorrida durante uma partida no mês passado e cumpre o segundo jogo de suspensão. Eles serão substituídos, respectivamente, por Camilo, Guim, Rosembrimck e Gilmar. A dúvida é o atacante Finazzi, que se machucou no último jogo, com uma torção no joelho. Caso ele não tenha condições, Aílton entra em seu lugar.