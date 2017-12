Santa Cruz tenta recuperar a liderança O Santa Cruz tenta nesta terça-feira, às 20h30, contra o Paulista, no Estádio do Arruda, recuperar a posição de liderança na Série B do Brasileiro, perdida no último jogo, contra o Anapolina, quando foi derrotado por 2x1, caindo, então, para a quarta posição. Com 10 pontos e saldo de cinco gols, o time tricolor não conta com o meio-campo Dimas, que ontem foi dispensado pelo técnico Roberval Davino, por indisciplina. No seu lugar deverá entrar Xavier. O presidente do clube, Zé Neves, minimizou o fato, afirmando que o elenco é bom e oferece opções à altura. O time joga no esquema 3-5-2, e será ofensivo.