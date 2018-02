Santa Cruz tenta recuperar liderança O Santa Cruz tenta recuperar a liderança do grupo A da segunda fase da Série B do Brasileiro nesta terça-feira, quando enfrenta o Grêmio, a partir das 20h30, no estádio do Arruda, em Recife. No último sábado, os dois se enfrentaram em Porto Alegre e o time gaúcho venceu por 2 a 0, assumindo a primeira colocação da chave. No outro jogo do grupo A, também nesta terça-feira, a partir das 20h30, o Santo André recebe o lanterna Avaí, que até já perdeu o técnico Márcio Araújo. Nesta chave da Série B, o Grêmio lidera com 9 pontos, depois de 3 rodadas disputadas. O Santa Cruz tem 6, o Santo André soma 3 e o Avaí ainda não marcou nada. Para conseguir a reabilitação, o Santa Cruz aposta na invencibilidade em casa, onde não perde há 13 meses - a última derrota foi para o Avaí, no dia 13 de agosto do ano passado. Desde então, foram 28 jogos oficiais, sendo 21 vitórias e sete empates. Já no Estádio Bruno José Daniel, o Santo André busca confirmar sua recuperação novamente diante do Avaí. No sábado, o time paulista venceu por 1 a 0, em Florianópolis. A derrota em casa custou o emprego do técnico Márcio Araújo, demitido pelo Avaí, que será comandado pelo interino Joceli dos Santos. Do lado do Santo André, a expectativa é por nova vitória, que, além de tirar os catarinenses da briga, o coloca na disputa direta pela vaga no quadrangular final. Na quarta-feira, serão disputados os dois jogos do grupo B, ambos às 19h30, pela 4ª rodada da segunda fase. O Marília recebe o Guarani, enquanto a Portuguesa enfrenta o Náutico no Canindé.