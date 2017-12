Santa Cruz treina como titular e pode pegar a Inglaterra Recuperado de uma contusão no joelho direito, o atacante Roque Santa Cruz participou do treino da seleção do Paraguai no time que irá enfrentar a Inglaterra na estréia na Copa do Mundo, no próximo sábado, em Frankfurt, pelo Grupo B. "Comparado com sexta-feira passada (quando fez seu primeiro treino), estou muito, muito melhor. Não tenho 100% de minha condição física, mas estou evoluindo bem e tentando me integrar ao resto da equipe", disse Santa Cruz, que foi ovacionado por centenas de torcedores alemães, uma vez que o jogador defende o clube local Bayern de Munique. "Vamos ver o que acontece nos próximos dias. É importante começar a trabalhar junto com o time", completou. Caso ele não possa jogar, o técnico Aníbal Ruiz já antecipou que irá colocar Nelson Cuevas no setor. No coletivo desta segunda-feira, os paraguaios fizeram trabalhos durante uma hora no Centro Esportivo da cidade de Oberhaching, a cerca de 20 quilômetros de Munique. Segundo o médico da seleção, Osvaldo Pangrazio, Santa Cruz teve uma rápida evolução, mas não quis revelar se o atleta irá pegar os ingleses. Para o zagueiro Gamarra, que defende o Palmeiras, a presença de Santa Cruz, do meia Julio dos Santos (Bayern) e do atacante Nelson Valdez (Werder Bremen) é importante porque os três atuam no país do Mundial. "Os três jogam aqui e vão nos ajudar muito, principalmente com a torcida", comentou o capitão. Além da Inglaterra, o Paraguai irá enfrentar na primeira fase as seleções da Suécia e Trinidad e Tobago, nos dias 15 e 20 de junho, respectivamente.