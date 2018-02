Santa Cruz vai atuar com 3 atacantes O técnico do Santa Cruz, Roberval Davino, deve montar a equipe que vai enfrentar o Marília, neste sábado às 16 horas, no Estádio do Arruda, com três atacantes. Na décima-primeira posição no ranking da Série B do Brasileiro e 12 pontos, o clube precisa vencer para tentar retornar ao grupo dos oito primeiros classificados. Sem poder contar com Curê, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, em seu lugar deve estrear o atacante Finazzi (ex-Fortaleza), contratado esta semana e já regulamentado. Carlinhos e Aílton devem completar o trio de ataque.