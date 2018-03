Santa Cruz vence a Lusa por 1 a 0 Com entrada franca para as mulheres, em homenagem ao Dia das Mães, a torcida do Santa Cruz compareceu ao Estádio do Arruda, em Recife, para conferir a vitória por 1 a 0 do time pernambucano sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o tricolor soma sete pontos, passando a ocupar a terceira posição na classificação geral do campeonato. Jogando em casa, o Santa Cruz tomou a iniciativa do ataque desde o início da partida, mas esbarrou na boa marcação da Lusa. O único gol do jogo só saiu aos 20 min do segundo tempo, quando o meia Zada, após receber a bola de Carlinhos Bala, chutou forte. A bola ainda desviou em Rodrigo Pontes, tirando o goleiro Gléguer da jogada.