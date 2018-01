Santa Cruz vence, Anapolina goleia No fechamento da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo à noite, os times que atuaram em casa conseguiram vencer. Em Recife (PE), o Santa Cruz passou pelo São Raimundo, por 1 a 0, mantendo a vice-liderança isolada, agora, com 20 pontos, um atrás do Santo André. Em Anápolis (GO), a Anapolina goleou o Grêmio por 4 a 0. A vitória do campeão pernambucano, no Estádio do Arruda, foi bastante difícil. Jogando com um homem a mais desde o primeiro tempo com a expulsão de Zé Rebite, o Santa Cruz dominou o jogo mas só chegou à vitória aos 33 minutos do segundo tempo, com um gol de Zada. A derrota deixou o time amazonense com nove pontos, em último lugar. Este jogo seria disputado no sábado, mas foi transferido devido às fortes chuvas na região metropolitana de Recife. O próximo jogo do tricolor pernambucano será, de novo, em casa, domingo, diante da Anapolina. O São Raimundo buscará a reabilitação em casa, no Estádio Vivaldão, já na terça-feira, diante do Vitória. Em Anápolis (GO), a Anapolina venceu o Grêmio por 4 a 0, com dois gols de Esley ainda no primeiro tempo, aos 39 e aos 46 minutos, e outros dois gols de Wilsinho, que o substituiu, aos 44 minutos e aos 47 minutos do segundo tempo. O time gaúcho atuou pela primeira vez sem o meia Anderson, de 17 anos, que foi negociado para o exterior e não se deu bem. A vitória colocou o time goiano na sétima posição, com 13 pontos. O Grêmio, com 12, caiu para a 12.ª posição. Na próxima rodada os dois times terão jogos difíceis pela frente. A Anapolina vai enfrentar o vice-líder Santa Cruz, em Recife, domingo, dia 26, enquanto o Grêmio tentará a reabilitação em casa, sábado, diante do líder Santo André.