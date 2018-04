Santa Cruz vence Campinense no final e larga na frente na Copa do Nordeste Jogar em Recife está sendo uma pedra no sapato do Campinense na Copa do Nordeste. Contra o Sport, o time sofreu um gol marcado por Durval aos 50 minutos do segundo tempo. Na noite desta quarta-feira, viu Bruno Soares fazer aos 47 minutos da etapa final e dar a vitória para o Santa Cruz, por 2 a 1, no Estádio do Arruda, pela primeira partida da grande decisão da Copa do Nordeste. A volta ficou para o estádio Amigão, em Campina Grande (PB), no domingo.