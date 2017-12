Santa Cruz vence e aumenta vantagem O Santa Cruz garantiu por mais uma rodada a liderança isolada do Campeonato brasileiro da Série B ao bater o Vitória por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio do Arruda, em Recife (PE), pela abertura da 18.ª rodada da competição. Agora, os pernambucanos tem 37 pontos, contra 31 do Santo André, o segundo colocado, que tem uma partida a menos até o momento. Rosembrick, autor do gol da vitória e das melhores jogadas do time pernambucano, foi o destaque da partida. O Vitória permanece na oitava colocação, com 26 pontos marcados.