Santa Cruz vence e lidera a Série B O Santa Cruz manteve a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o América-MG, por 2 a 0, no Estádio do Arruda, no Recife, nesta sexta-feira à noite. Esta foi a segunda vitória seguida do Tricolor pernambucano, que agora soma seis pontos em dois jogos. O time mineiro continua com três pontos. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, mas o Santa Cruz soube aproveitar as chances na etapa final. Williams abriu o placar aos quatro e Aílton, de cabeça, completou aos 29 minutos. Na próxima rodada, o Santa Cruz defenderá a ponta contra o América, em Natal, dia 8. O América-MG tentará a reabilitação em casa, dia 7, diante do São Raimundo-AM.