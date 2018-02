Santa Cruz vence e volta à liderança O Santa Cruz retomou a liderança do grupo A na Série B do Brasileiro, ao vencer o Grêmio por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio do Arruda, em Recife. Com esse resultado, os dois times ficam com 9 pontos e o mesmo saldo de gols, mas a equipe pernambucana marcou mais gols do que a gaúcha (7 a 5). Enquanto Grêmio e Santa Cruz dividem a liderança com 9 pontos, o Santo André segue na briga por uma das duas vagas do grupo A. Afinal, chegou aos 6 pontos depois de vencer o Avaí por 3 a 0, também nesta terça-feira, o que eliminou o time catarinense, que perdeu os 4 jogos que fez na segunda fase. O jogo em Recife foi bastante equilibrado, com poucas oportunidades de gol. A proposta do Grêmio era jogar na defesa. E, dessa maneira, o time gaúcho até teve chance de marcar, duas vezes com Ricardinho, mas o goleiro Cléber fez boas defesas. O Santa Cruz só conseguiu furar o bloqueio gremista uma vez. E foi suficiente. Aos 37 minutos, o lateral-esquerdo Xavier chutou de longe e a bola entrou no alto, encobrindo o goleiro Galatto: 1 a 0. No segundo tempo, o panorama do jogo mudou. Enquanto o Santa Cruz se fechou na defesa, o Grêmio foi mais ousado no ataque. Mas o resultado não mudou, para delírio dos quase 40 mil torcedores que foram ao Arruda.