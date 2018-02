Santa Cruz vence Guarani por 2 a 0 Sofrendo do mesmo mal que o assola no Campeonato Paulista, o Guarani perdeu muitos gols e acabou derrotado por 2 a 0 para o Santa Cruz, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite. O time campineiro vai ter que tirar a diferença na partida de volta, que está marcada para o dia 6 de abril, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Os pernambucanos podem até perder por um gol de diferença que ainda ficam com a vaga. Os campineiros precisam de uma vitória por três gols para evitar os pênaltis. Com o estigma de ataque inofensivo no Campeonato Paulista - é o segundo pior entre os 20 participantes -, o Guarani mostrou uma surpreendente força ofensiva e equilibrou as ações no jogo, mesmo com um bom números de torcedores contra. Mesmo com esse bom desempenho, foi o Santa Cruz que abriu o placar, aos 23 minutos. Após contra-ataque rápido, Marco Antônio tabelou com Carlinhos Bala e, na cara de Jean, bateu forte no alto. O gol não abateu os campineiros, que quase chegaram ao empate aos 38 minutos. Roncatto bateu no canto, rasteiro, mas Kléber fez uma linda defesa e garantiu a vantagem na primeira etapa. O jogo continuou equilibrado no segundo tempo, mas o Guarani, que tinha mais chances, perdia muitos gols, principalmente com Heverton, Roncatto e Catatau. O goleiro Kléber aos poucos foi se tornando o grande nome do jogo. No segundo tempo foram quatro difíceis defesas. Esses gols perdidos pelo Guarani passaram a fazer mais falta ainda para o saldo aos 47 minutos do segundo tempo, quando o Santa marcou o seu segundo gol. Após falta que os jogadores bugrinos acreditam não ter existido, Rosembrik cobrou com perfeição e garantiu o ótimo resultado a os pernambucanos.