Santa Cruz vence o clássico e lidera O Santa Cruz assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Náutico por 3 a 1, de virada, no clássico pernambucano disputado nesta tarde no Estádio dos Aflitos. Atual campeão estadual, o Santa Cruz manteve a invencibilidade de dois anos sobre o rival e chegou aos 10 pontos, um a mais do que o Santo André, que neste domingo pega o Sport, também em Recife (PE). Mas o Náutico saiu logo na frente com o artilheiro Kuki, aos 4 minutos. A reação do tricolor aconteceu no segundo tempo. Valença, de cabeça, empatou aos 5 minutos, com Carlinhos Bala marcando aos 15 e aos 37 minutos. O curioso é que o Santa Cruz vai torcer, neste domingo, para uma vitória do outro rival, o Sport, sobre o time do ABC. A derrota deixou o Náutico com três pontos, em penúltimo lugar.