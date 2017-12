Santa Cruz vence o clássico nos Aflitos O Santa Cruz conseguiu a primeira vitória no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B ao passar pelo Náutico por 2 a 0, neste sábado, no clássico pernambucano disputado no estádio dos Aflitos, em Recife. Esta foi a quarta vitória em quatro jogos contra o rival neste ano. O resultado fez com que o Santa Cruz deixasse a lanterna para assumir a terceira colocação, com quatro pontos, mesmo número da segunda colocada, a Portuguesa, que tem melhor saldo de gols (0 contra -1). O Náutico caiu da segunda para a última posição, com 3 pontos, enquanto o Grêmio lidera com 5. A partida foi bastante disputada apesar do forte calor que fazia na capital pernambucana. O clássico começou às 15 horas (16 horas em Brasília) e sob calor de 32 graus. O primeiro tempo correu com muitas faltas e delas saíram as melhores oportunidades de gol para o Náutico. O Santa Cruz ameaçou em chutes de fora da área. Na segunda etapa, o Náutico voltou com três atacantes com a entrada de Paulo Matos em lugar do lateral Bruno Carvalho, mas o Santa Cruz foi mais objetivo no ataque. Aos 13 minutos, Rosembrick lançou Carlinhos Bala, que dominou, entrou na área e chutou forte no alto para marcar o primeiro gol. Aos 24, Andrade cobrou falta no ângulo direito e ampliou para o time visitante. Em desvantagem, o Náutico desestabilizou-se e permitiu ao Santa Cruz a manutenção do resultado. Os rivais voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 13, desta vez no estádio do Arruda.