Santa Cruz vence Portuguesa de virada O sonho da Portuguesa em voltar para a primeira divisão foi adiado por mais um ano. O time paulista, rebaixado em 2002, perdeu por 2 a 1, de virada, para o Santa Cruz, na tarde deste sábado no Estádio do Arruda, em Recife (PE) pela rodada final do Campeonato Brasileiro Série B e terminou na última colocação do quadrangular final, com cinco pontos. A equipe pernambucana, empurrada por 60 mil torcedores, além de conseguir o retorno à Série A, que não disputa desde 2001, foi vice-campeã com 10 pontos e manteve uma invencibilidade em casa de 34 jogos, desde agosto de 2004, quando perdeu para o Avaí, por 1 a 0. Para a Portuguesa restou o consolo de ter caído de cabeça erguida: "Mostramos bom futebol na competição e não subimos por conta de detalhes e da arbitragem", concluiu o técnico Giba. O primeiro tempo ficou desenhado de forma surpreendentemente favorável à Portuguesa. O Santa Cruz não encontrava o caminho para a saída de bola no meio de campo e a chave da vitória passava pelo angolano Johnson. O lado esquerdo do ataque paulista tornou-se um atalho para o gol. Um prato cheio para a criatividade do armador Cléber. Em uma dessas arrancadas, Johnson driblou Carlinhos Paulista pela esquerda da área, junto à linha de fundo e foi derrubado pelo capitão tricolor: pênalti. Cléber cobrou no canto esquerdo rasteiro e comemorou seu 14º gol. Tão surpreendente quanto o domínio da Lusa, foram os minutos finais. Em dois minutos, Reinaldo marcou dois gols, os primeiros na fase final e voltou a comandar a artilharia do Brasileiro, com 16 gols. Aos 38´, Carlinhos Bala errou o chute e a bola sobrou para o camisa 9, que dominou e chutou no canto alto direito. Aos 40´, Rosembrick levantou pela esquerda e Reinaldo cabeceou no canto esquerdo, desestruturando a Portuguesa. A cobrança de falta de Cléber na trave e o desarme de Almir sobre Carlinhos Bala, de frente para o gol, ainda poderiam ter dado outro rumo ao primeiro tempo, que terminou com o árbitro Héber Roberto Lopes sendo atendido no gramado, após trombada com Leandro Amaral. Mesmo com a entrada de Celsinho, e usando três atacantes no segundo tempo, a Portuguesa não retomou o melhor momento e cedia espaço para o ataque adversário, que criava boas jogadas. Nem com as entradas de mais dois atacantes, Mendes e Oliveira, a Lusa conseguiu a reação.