Santa Cruz volta à Série B com empate contra o ABC

RECIFE - Com um tempo bom para cada lado, Santa Cruz e ABC não tiveram a estreia que gostariam na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, as rivais nordestinos empataram por 1 a 1, no Estádio do Arruda, em Recife, pela primeira rodada. Pouco mais de 10 mil pessoas pagaram para ver o retorno do time rubro-negro à segunda divisão depois do título da Série C, o primeiro nacional na sua história.

Betinho abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Dênis Marques, ex-Santa Cruz, garantiu o empate para os visitantes. O centroavante não comemorou o gol em respeito aos torcedores de sua ex-equipe.

O primeiro tempo não foi de muitas emoções, mas o Santa Cruz conseguiu controlar a partida. Marcando firme, o time conseguiu segurar muito bem o ímpeto do adversário e não foi ameaçado nos primeiros quinze minutos de pressão do ABC.

Quando a partida ficou equilibrada, o Santa começou tocar a bola e controlou o jogo. Em seu melhor momento, os donos da casa aproveitaram para abrir o placar. Após rebote de Gilvan, Betinho aproveitou o mandou para o fundo das redes. O ABC sentiu muito o gol e não conseguiu reagir e foi presa fácil.

O ABC voltou com uma postura diferente e procurou o empate logo nos primeiros minutos. João Henrique, que havia entrado para dar mais movimentação, abriu espaço pelo lado esquerdo e o time potiguar deixou tudo igual. Após jogada individual, o atacante cruzou na cabeça de Denis Marques, que não desperdiçou e testou firme.

Desta vez foi o Santa Cruz quem ficou perdido. Sem conseguir reagir, o time seguia tomando pressão do adversário. Em chute de fora da área, Dênis Marques obrigou Tiago Cardoso fazer grande defesa, empurrando a bola para o travessão. O time pernambucano deu o troco em finalização de Luciano Sorriso, que Gilvan defendeu em cima da linha.

O Santa Cruz volta a campo contra a Portuguesa, no próximo sábado, às 16h20, no Estádio do Canindé. No mesmo dia, porém, às 21 horas, o ABC recebe o Boa Esporte, no Iberezão, no Rio Grande do Norte.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 X 1 ABC

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Oziel, Renan Fonseca, Everton Sena e Zeca; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Raul (Renatinho) e Raniel; Flávio Caça-Rato (Pingo) e Betinho. Técnico - Vica.

ABC - Gilvan; Patrick, Sueliton, Samuel e Luciano Amaral; Michel, Daniel Amora, Somália e Octávio (João Henrique); Lúcio Flávio (Liel) e Dênis Marques (Beto). Técnico - Zé Teodoro.

GOLS - Betinho, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Dênis Marques aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Luciano Sorriso (Santa Cruz). Sueliton e Somália (ABC).

RENDA - R$ 138.429,00.

PÚBLICO - 10.024 pagantes.

LOCAL - Estádio Arruda, em Recife (PE).