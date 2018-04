Santa Cruz volta a vencer e aumenta crise no Internacional

Em má fase, o Santa Cruz voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time pernambucano encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas e derrotou o Internacional por 1 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, pela 14.ª rodada. Já os gaúchos, com o quarto revés seguido e o quinto nas últimas seis partidas, despencam na tabela de classificação e o técnico Argel Fucks corre o risco de ser demitido.

Com o gol do atacante Keno no final do primeiro tempo, o Santa Cruz subiu para 14 pontos. Mas ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento - está na 18.ª colocação. Tem um ponto a menos que o Coritiba, o primeiro fora da degola.

O Internacional, que chegou a ser líder do Brasileirão, começou a rodada na quinta colocação com 20 pontos. Com a derrota e pontos conquistados por alguns rivais, já caiu para o oitavo lugar e pode descer mais se o Atlético Paranaense ao menos empatar com o Cruzeiro, nesta segunda-feira, em Belo Horizonte.

Os dois times voltam a jogar agora somente no próximo domingo, pela 15.ª rodada do Brasileirão. O Santa Cruz vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o lanterna América-MG, no estádio Independência, às 11 horas. Já o Internacional recebe o líder Palmeiras, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 1 x 0 INTERNACIONAL

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Marcílio (Bruno Morais) e João Paulo; Marion, Keno (Wellington) e Arthur (Derley). Técnico: Milton Mendes.

INTERNACIONAL - Muriel; William, Paulão, Ernando e Artur (Raphinha); Rodrigo Dourado, Fabinho e Gustavo Ferrareis (Anderson); Vitinho, Ariel (Valdívia) e Eduardo Sasha. Técnico: Argel Fucks.

GOL - Keno, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raphinha e Rodrigo Dourado (Internacional).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).