Santa empata e Sport vence o Paulista O Santa Cruz deixou escapar a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo, no Estádio do Arruda, em Recife. Mesmo atuando diante de sua torcida, o campeão pernambucano sofreu para empatar com a Anapolina por 3 a 3, com um gol de Reinaldo aos 47 minutos do segundo tempo. Com 21 pontos, o Santa Cruz divide a primeira posição com o Santo André, que sábado perdeu a última invencibilidade na competição ao cair diante do Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre. Pelo saldo de gols (10 a 8), o time paulista é o líder. Em Jundiaí, o Sport venceu o Paulista por 2 a 1, com dois gols de Vinícius, fechando a décima rodada. Bosco diminuiu para o campeão da Copa do Brasil. O Santa Cruz saiu na frente, aos 16 minutos, com Reinaldo, de cabeça. O time visitante empatou com Cacá, de falta, aos 27 minutos, e virou com Adriano Magrão, aos 43 minutos. O começo do segundo tempo foi emocionante. A Anapolina ampliou com um gol contra de Andrade, aos cinco minutos, e um minuto mais tarde o time pernambucano diminuiu com Osmar. O empate saiu nos acréscimos, de novo de cabeça, com Reinaldo. O empate deixou a Anapolina com 14 pontos, em décimo lugar, e na próxima sexta-feira receberá o Guarani, em Anápolis. O Santa Cruz enfrentará o União Barbarense, dia 3 de julho, em Santa Bárbara D´Oeste. E continua a dança de técnicos. Na sexta-feira, o Avaí foi goleado em casa para o Marília, por 4 a 1, sob o comando do técnico interino Belmonte, dos juniores. No dia seguinte a diretoria confirmou Márcio Araújo, ex-Palmeiras e Fortaleza, como substituto de José Galli Neto. Sem perspectivas, o técnico Roberval Davino deve entrar o cargo no Caxias, nesta segunda-feira. A 11ª rodada começa nesta terça-feira com dois jogos, a partir das 20h30. O lanterna Caxias recebe a Portuguesa, em Caxias do Sul, enquanto o Ceará, penúltimo colocado, tenta se recuperar em Fortaleza diante do Grêmio, brigando para ficar entre os oito primeiros colocados. Confira os resultados da 10ª rodada: Náutico-PE 1 x 1 Ceará-CE; Portuguesa-SP 2 x 0 Criciúma-SC; Bahia-BA 5 x 0 CRB-AL; Guarani-SP 2 x 1 Ituano-SP; Avaí-SC 1 x 4 Marília-SP; Vila Nova-GO 3 x 0 Caxias-RS; Grêmio-RS 1 x 0 Santo André-SP; Gama-DF 1 x 1 União Barbarense-SP; São Raimundo-AM 1 x 0 Vitória-BA; Santa Cruz-PE 3 x 3 Anapolina-GO; Paulista-SP 1 x 2 Sport-PE.