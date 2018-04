Santa Fe avança e entra no caminho de Inter ou Atlético-MG Segundo maior clube da capital colombiana, o Independiente Santa Fe, de Bogotá, é o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. A equipe alvirrubra venceu o Estudiantes, por 2 a 0, nesta terça-feira, no El Campín, e tirou da competição os comandados do técnico Gabriel Milito.