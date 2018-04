Santa Fé bate Real Garcilaso no Peru e encaminha vaga na Libertadores

CUSCO - O Santa Fé praticamente definiu sua classificação para as semifinais da Libertadores nesta quarta-feira. Mesmo atuando no Peru, a equipe colombiana derrotou o Real Garcilaso por 3 a 1 e agora pode até perder por 2 a 0 na partida de volta, terça-feira que vem, em Bogotá, para avançar na competição.

Quem passar deste confronto poderá estar no caminho do Fluminense na briga por uma vaga na final. O time carioca faz as quartas de final diante do Olimpia e só não enfrentará Santa Fé ou Real Garcilaso se o Atlético-MG também avançar - a Conmebol prevê mudanças na chave para evitar uma final com dois clubes do mesmo país.

O Santa Fé briga para ser o primeiro colombiano campeão da Libertadores desde 2004, quando o Once Caldas foi campeão. A equipe disputa o torneio pela sétima vez e pode chegar à primeira semifinal desde 1961, quando caiu diante do Palmeiras. Na fase de grupos, já havia enfrentado o Real Garcilaso duas vezes, empatando no Peru (1 a 1) e vencendo na Colômbia (2 a 0).

Mesmo atuando longe de casa, o Santa Fé foi para cima e abriu 3 a 0. Aos 19 minutos, Meza marcou o primeiro, e apenas três minutos depois Tamayo aumentou. O Garcilaso se lançou ao ataque no segundo tempo, mas acabou sofrendo o terceiro, marcado por Castro. O gol de honra dos mandantes saiu aos 18, com Ramua.