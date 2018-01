Santa Fé e Estudiantes classificam-se no Grupo 2 Foram definidos nesta quinta-feira os dois times do Grupo 2 que passaram para a oitava-de-final da Copa Libertadores da América. O Independiente Santa Fé venceu o Sporting Cristal por 2 a 1 na Colômbia e ficou com a primeira posição, com 10 pontos. Os peruanos ficaram em terceiro, com sete. O segundo colocado foi o Estudiantes La Plata, que bateu o Bolívar por 2 a 1, com um gol salvador aos 48 minutos do segundo tempo, e também chegou aos 10 pontos, mas com dois gols a menos de saldo que os colombianos (0 a 2). O time boliviano, que se classificava com o empate, ficou na lanterna, com sete pontos, assim como o Cristal, com o mesmo saldo de gols, mas menor número de gols pró (7 a 11).