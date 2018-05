Santa Fe entra no grupo do Corinthians na Copa Libertadores

O Santa Fe se tornou, em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira, o último time classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, que começa na próxima terça. O time colombiano avançou para este estágio da competição continental ao vencer o Oriente Petrolero por 3 a 0, em Bogotá, no confronto de volta do mata-mata com o adversário boliviano.

Atual campeão da Copa Sul-Americana, o Santa Fe já havia conquistado uma confortável vantagem de 3 a 1 no duelo de ida, na Bolívia, e agora apenas confirmou o seu favoritismo para ingressar no Grupo 8 da Libertadores, que também conta com Corinthians, Cerro Porteño, do Paraguai, e Cobresal, do Chile.

Mesmo podendo perder por até 2 a 0 para avançar à fase de grupos, tendo em vista o peso maior dos três gols feitos fora de casa na partida de ida, o Santa Fe abriu dois gols de diferença já no primeiro tempo, com o zagueiro Yerry Mina balançando as redes de cabeça por duas vezes, aos 32 e aos 38 minutos. Na etapa final, Antony Otero selou o 3 a 0 aos 28 minutos.

Com o novo triunfo sobre o Oriente Petrolero, o Santa Fe irá abrir o Grupo 8 da Libertadores atuando em casa diante do Cerro Porteño, na próxima terça, em Bogotá. No dia seguinte, o Corinthians fará a sua estreia nesta edição do torneio em duelo diante do Cobresal, no Chile, às 21h45 (de Brasília). Em seguida, no dia 2 de março, os corintianos terão pela frente o Santa Fe, no Itaquerão, em seu primeiro jogo em casa na competição.

Confira como ficaram todos os grupos da Libertadores:

Grupo 1 - River Plate-ARG, The Strongest-BOL, Trujillanos-PER e São Paulo

Grupo 2 - Rosario Central-ARG, Nacional-URU, River Plate-URU e Palmeiras

Grupo 3 - Boca Juniors-ARG, Bolívar-BOL, Deportivo Cali-COL e Racing-ARG

Grupo 4 - Peñarol-URU, Atlético Nacional-COL, Sporting Cristal-PER e Huracán-ARG

Grupo 5 - Atlético-MG-BRA, Colo Colo-CHI, Melgar-PER e Independiente del Valle-EQU Grupo 6 - San Lorenzo-ARG, Grêmio, LDU-EQU e Toluca-MEX

Grupo 7 - Olimpia-PAR, Emelec-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Pumas-MEX

Grupo 8 - Corinthians, Cerro Porteño-PAR, Cobresal-CHI e Santa Fe-COL