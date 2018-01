Santa indefinido para pegar Brasiliense Empatada no terceiro lugar com o rival Sport, no Grupo B da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz viajou nesta quinta-feira para Brasília onde joga, nesta sexta, contra o Brasiliense. Além da bagagem, o time levou para a capital do Distrito Federal uma dúvida que perseguiu o técnico Péricles Chamusca durante toda a semana: a indefinição sobre a opção para substituir Dimas no meio-campo. Williams e Otacílio disputam a vaga deixada por Dimas, com uma distensão na coxa direita. Caso opte por Willams, o time ganhará mais consistência. Já se o escolhido for Otacílio, a equipe contará com mais força ofensiva. Se a dúvida permanece no meio-campo, no ataque Chamusca já definiu quem entra na vaga deixada por Aílton, contundido no cotovelo esquerdo. Antes, o treinador havia dito que quem entraria ao lado de Roberto Santos seria Marcinho. Porém, Válber surgiu como uma opção e, nos treinamentos, agradou o treinador. Além disso, Marcinho foi julgado na quarta-feira no Tribunal da CBF pela expulsão diante do Londrina e pegou dois jogos de suspensão. Uma decisão anunciada pelo técnico tricolor minutos antes do embarque causou surpresa dentro e fora da equipe. Depois de escalar Válber, o treinador resolveu dispensar o lateral-direito Adriano da relação de atletas que seguiram a Brasília. Adriano foi sacado do Santa Cruz na partida contra os candangos na sexta-feira passada por estar atravessando má fase. Durante a semana, ele treinou normalmente e chegou a concentrar. No entanto, foi "barrado" antes do embarque da delegação.