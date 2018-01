Santa Ritense divide liderança da B-2 Na última rodada do primeiro turno, disputada neste domingo à tarde pelo Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - o Santa Ritense assumiu a vice-liderança ao vencer o Santacruzense por 2 a 1. O campeão simbólico do turno é o Primavera de Indaiatuba, que sábado venceu o Rio Claro, por 2 a 1. Como nas outras séries, apenas os dois primeiros colocados passarão para a série B-1 no próximo ano. O Primavera, com 38 pontos, é um dos favoritos, seguido de perto por Santa Ritense e Rio Claro, vice-líderes com 33 pontos, e Monte Azul, quarto colocado com 31 pontos. Resultados: Rio Claro 1 X 2 Primavera; Ecus (1) 2 x 2 (3) Lençoense, Monte Azul 3 x 1 São Bernardo, Jalesense 2 x 3 Guaratinguetá, Capivariano 2 x 0 Radium, Santa Ritense 2 x 1 Santacruzense, Guarujá 2 x 1 Linense e Palmeirinha (7) 3 x 3 (6) Penapolense.