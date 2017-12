Santa Ritense é o vice-líder na B2 O Santa Ritense venceu o Rio Claro por 1 a 0, neste domingo à tarde, e assumiu a vice-liderança da Série B-2 do Campeonato Paulista, a quinta divisão estadual. O time de Santa Rita do Passa Quatro soma 42 pontos. O líder ainda é o Primavera, que chegou aos 48 após golear o Radium de Mococa por 4 a 0, em Indaiatuba, com gols de Zaltron, Laércio (2) e Fernandes. Jogando em casa, o Monte Azul teve a chance de encostar nos líderes do torneio, mas cedeu o empate ao Ecus: 1 a 1. Na disputa pelo ponto extra nos pênaltis, o Ecus venceu e levou mais um ponto. A 19ª rodada do campeonato teve mais uma goleada: o Linense fez 4 a 0 no Santacruzense, em Lins. Já o Jalesense segue na penúltima colocação, após ter sido derrotado pelo Capivariano por 3 a 1, em Capivari. Em Guaratinguetá, o São Bernardo, último colocado desde a primeira rodada, perdeu de 1 a 0 para o time da casa. Confira os resultados da rodada: Lençoense 3 x 2 Penapolense, Guaratinguetá 1 x 0 São Bernardo, Primavera 4 x 0 Radium, Linense 4 x 0 Santacruzense, Monte Azul (2) 1 x 1 (3) Ecus, Capivariano 3 x 1 Jalensense, Santa Ritense 1 x 0 Rio Claro e Palmeirinha 2 x 0 Guarujá. Classificação: 1) Primavera - 48 pontos 2) Santa Ritense - 42 3) Rio Claro - 39 4) Monte Azul - 38 5) Guaratinguetá - 35 6) Linense - 33 7) Lençoense - 31 8) Santacruzense - 28 9) Guarujá - 26 10) Palmeirinha - 26 11) Ecus - 24 12) Capivariano - 23 13) Penapolense - 21 14) Radium - 12 15) Jalesense - 10 16) São Bernardo - 1