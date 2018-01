Santa Ritense mantém liderança da B1 O Santa Ritense manteve a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1, Quarta Divisão, ao vencer o Lemense, por 2 a 1, neste sábado à tarde, em Leme. O líder soma 22 pontos, enquanto o Lemense, que estreou o técnico Ari Greco, continua com nove pontos em quinto lugar. Pela manhã, em Mauá, o Mauaense venceu o Guarulhos, por 2 a 1, chegando aos 14 pontos em quarto lugar dentro do Grupo 2. O Guarulhos é o lanterna com cinco pontos. A rodada será completada domingo com cinco jogos.