Santa terá duas estréias no Canindé O Santa Cruz enfrenta a Portuguesa nesta terça-feira à noite, no Canindé, com a estréia de dois novos jogadores - o lateral direito Édson, que veio do Mogi Mirim, e o meio-campo Gilmar, que foi campeão pelo Corinthians Alagoano, no campeonato estadual de Alagoas. Uma outra novidade deverá ser o esquema de jogo - 3-4-3 - a ser adotado pelo técnico Roberval Davino, que pretende uma estratégia mista de prudência e ofensividade. O Santa Cruz está em terceiro lugar na Série B do Brasileiro, com 11 pontos.