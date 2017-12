Santa vence clássico e assume liderança O Santa Cruz assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro ao vencer o seu rival, o Náutico, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio do Arruda, em Recife (PE). Com sete pontos, o Santa Cruz ficou mais perto do seu objetivo de voltar à Série A em 2006, embora esteja seguido de perto por Grêmio, com seis, e Portuguesa, com cinco pontos. O Náutico, com três pontos, está praticamente fora da briga por uma das duas vagas. Esta foi a segunda vitória do atual campeão pernambucano em apenas uma semana. Na rodada anterior, no Estádio dos Aflitos, tinha vencido por 2 a 1, chegando ao quinto triunfo sobre o rival nesta temporada. O gol da vitória foi marcado por Paulinho aos 21 minutos, um minuto depois dele ter entrado no lugar de Reinaldo. "Acho que dei sorte, mas entrei muito animado e fiz o gol que será importante para a equipe nesta reta final", comentou o herói do jogo. Mas o grande destaque da quente tarde foi o goleiro Cléber, do Santa Cruz, que fez várias defesas, principalmente no primeiro tempo, evitando que o Náutico tive um melhor resultado. "Estou trabalhando sério junto com os meus companheiros. O importante foi a vitória", disse. O jogo começou equilibrado, com os dois times priorizando a marcação. Mas, aos poucos, o Náutico criou boas chances, exigindo muito do goleiro Cléber. Ele praticou, pelo menos, cinco grandes defesas, garantindo o zero a zero no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santa Cruz voltou com Lecheva no lugar de Leonardo. E voltou atacando mais o Náutico, porém, sem ter eficiência nas finalizações. A sorte ajudou, aos 21 minutos, quando, enfim, o Santa Cruz abriu o placar. Paulinho tinha acabado de entrar no lugar de Reinaldo e completou de carrinho a jogada armada por Carlinhos Bala pelo lado esquerdo. Em vantagem, o Santa Cruz ainda criou boas chances. Nos últimos minutos, o Náutico se atirou ao ataque e, mesmo no desespero, não conseguiu o empate, além de correr risco nos contra-ataques do adversário. Os dois times jogam fora de casa na próxima rodada. O Santa Cruz vai ao Estádio Olímpico enfrentar o Grêmio, enquanto o Náutico pega a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo.