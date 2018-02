Santacruzense a um ponto do acesso O Santacruzense não conseguiu confirmar seu acesso antecipado para a Série A3 de 2006 ao empatar sem gols em casa, neste domingo, com o Palmeirinha, pelo Campeonato Paulista da Série B (equivalente à quarta divisão). Apesar do tropeço em casa, o time de Santa Cruz do Rio Pardo está a um empate de garantir sua vaga, mesmo ainda faltando duas rodadas para o término da competição. O Santacruzense lidera o Grupo 11 com 10 pontos, enquanto o Palmeirinha, com um ponto, está eliminado. Ainda pelo mesmo grupo, o Grêmio Catanduvense, em casa, venceu o Osvaldo Cruz por 3 a 1. Ambos têm seis pontos, mas o time de Catanduva leva vantagem no saldo de gols (um positivo contra dois negativos). No Grupo 10, o equilíbrio ainda é maior depois dos jogos realizados sábado. O São Bernardo goleou o Velo Clube, por 4 a 1, chegando aos sete pontos, mesmo número de pontos do São Carlos que em casa fez 2 a 1 no Penapolense. O time de Penápolis tem cinco pontos, contra três do Velo, ainda com chances. Confira os resultados da 4.ª rodada da 3.ª fase: Sábado - São Bernardo 4 x 1 Velo Clube e são Carlos 2 x 1 Penapolense. Domingo - Santacruzense 0 x 0 Palmeirinha e Grêmio Catanduvense 3 x 1 Osvaldo Cruz. Classificação dos grupos da 3.ª fase: Grupo 10) 1.º - São Bernardo, 7 pontos (saldo de gols 3); 2.º - São Carlos, 7 (saldo de gols 0); 3.º - Penapolense, 5; 4.º - Velo Clube, 3. Grupo 11) 1.º - Santacruzense, 10 pontos; 2.º - Grêmio Catanduvense, 6 (saldo de gols 1); 3.º - Osvaldo Cruz, 6 (saldo de gols -2); 4.º - Palmeirinha, 1.