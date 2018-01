Santacruzense continua 100% na Série B O Santacruzense é o único time com campanha 100% na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. Neste domingo venceu fora de casa o Osvaldo Cruz por 2 a 0, garantindo a liderança isolada do Grupo 11, com seis pontos. O Grêmio Catanduvense se recuperou em casa ao vencer o lanterna Palmeirinha por 1 a 0, chegando aos primeiros três pontos, igualando-se ao Osvaldo Cruz. No Grupo 10, os líderes Penapolense e São Bernardo empataram por 0 a 0. Ambos tem quatro pontos cada. O São Carlos agora tem três pontos após a vitória por 2 a 1, em casa, contra o lanterna Velo Clube -que acumulou sua segunda derrota seguida. Nesta fase, os oito times classificados se enfrentam em turno e returno e os dois primeiros de cada grupo (10 e 11) garantem o acesso para a Série A3 em 2006. Resultados da segunda rodada da terceira fase: São Carlos 2 x 1 Velo Clube, Osvaldo Cruz 0 x 2 Santacruzense, Penapolense 0 x 0 São Bernardo e Grêmio Catanduvense 1 x 0 Palmerinha. Classificação da segunda fase: Grupo 10) 1.º - Penapolense, 4 pontos (3 gols pró); 2.º - São Bernardo, 4 (2 gols pró); 3.º - São Carlos, 3; 4.º - Velo Clube, zero. Grupo 11) 1.º - Santacruzense, 6 pontos; 2.º - Grêmio Catanduvense, 3 (saldo de gols 0); 3.º - Osvaldo Cruz, 3 (saldo de gol 1 negativo); 4.º - Palmeirinha, zero.