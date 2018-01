Santacruzense perde pontos e se complica na Série A-3 A Santacruzense foi punida pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), na noite de terça-feira, com a perda de seis pontos pela escalação irregular de um jogador. Assim, o time de Santa Cruz do Rio Pardo fica em situação complicada no Campeonato Paulista da Série A-3. A punição da Santacruzense foi pela escalação irregular do jogador Felipe na partida contra o Olímpia, no dia 18 de março, pela 12.ª rodada do campeonato. Além dos pontos perdidos, o clube também recebeu uma multa de R$ 250. Agora com 12 pontos, a Santacruzense está em 15.º lugar na Série A-3, correndo risco de rebaixamento.