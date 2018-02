Santiago: fria e vazia na véspera do duelo As ruas de Santiago estavam quase vazias neste sábado. Pouca gente circulando nas principais vias da cidade. Em frente ao Estádio Nacional, palco do jogo deste domingo entre Chile e Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2006, apenas garotos brincavam antes das "peladas" que costumam disputar nas quadras de futsal ao redor do estádio. Até mesmo os cambistas desapareceram. E nenhum vendedor de bandeiras, camisas do Chile e souvenirs teve coragem de expor seus produtos. Não fosse pela venda total dos 65 mil ingressos, poderia se afirmar que a maioria dos chilenos não estava interessada na partida. Diferente do que costuma acontecer na Argentina, Peru, Equador e Colômbia, que transpiram patriotismo em jogos contra o Brasil, os cidadãos de Santiago até este sábado pela manhã não estavam dando importância à partida contra os pentacampeões. "As pessoas guardam energias para o dia jogo, antes da partida tudo é muito tranqüilo", disse um funcionário do Estádio Nacional. Na imprensa chilena, Ronaldo continua dominando o noticiário. Sua foto está em todos os jornais. No treino de sexta-feira, no estádio do clube Universidad Católica, o atacante foi atração para cerca de duas mil pessoas. Distribuiu alguns autógrafos depois do treino e foi embora para o hotel em que a seleção está hospedada sem dar uma declaração. "O Scratch (seleção brasileira) se sente em casa e o ´Fenômeno´ recebe aplausos sem se mexer", foi o título da página esportiva de La Tercera, um dos mais importantes jornais de Santiago. "Um samba suave", disse El Mercurio, o maior diário do Chile. "Ronaldo roubou os aplausos." O frio que poderia afugentar os torcedores chilenos não foi tão intenso neste sábado. A mínima foi de seis graus e máxima de 14 graus. A previsão para este domingo, no horário (22h30) da partida, é de dois graus a mínima e a máxima de 18 graus. Frio mas o estádio pode ficar quente demais neste domingo com 65 mil chilenos torcendo por La Roja, como eles chamam a sua seleção.