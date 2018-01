Santilli dirige o Santos em Cuiabá Depois de um fim de semana inteiro de folga, os jogadores do Santos voltam aos treinos na manhã desta segunda-feira com uma novidade. Pedrinho Santilli deixa o cargo de auxiliar-técnico e assume o posto de treinador em substituição a Emerson Leão, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Os jogadores devem se apresentar às 8h30 no CT Rei Pelé. E o técnico interino terá de mandar a campo no amistoso desta terça-feira, em Cuiabá (MT), diante do Esporte Clube Cuiabá, uma equipe com alguns desfalques. São três as ausências: Renato, Elano e Diego, todos servindo à seleção brasileira que começou a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Santos embarca nesta segunda-feira para Cuiabá. O elenco deixa o CT Rei Pelé às 19h30, rumo ao Aeroporto de Congonhas. Está prevista a chegada a Cuiabá por volta de 22h30. O jogo será terça-feira, às 20h30, no Estádio José Fragelli. O Santos deve embarcar de volta na madrugada de quarta. A chegada em Congonhas está prevista para as 7h20. Robinho está relacionado para o jogo. Depois de um tempo na reserva, promete menos ?pedaladas? e mais futebol para o time. O Santos só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no sábado, na Vila Belmiro, contra o Criciúma. Para esse compromisso, o Santos deverá estar completo, inclusive no banco de reservas. Leão voltará a comandar o time que terá o retorno dos três selecionáveis. Parceria - O Santos acertou uma parceria com o Bragantino (equipe de Bragança Paulista que passa por dificuldades financeiras). Foram emprestados cinco jogadores que terão a oportunidade de se manterem em atividade. Vão para o Interior o volante Daniel; o lateral-direito Rener; Alessandro e Caldeira, zagueiros; e Jeférson, atacante. Ano passado, a diretoria santista montou o time do Jabaquara, que chegou a conquistar o Campeonato Paulista da Série B. Na oportunidade, foi revelado o meia Jerri, que na ausência de Diego é o titular da equipe de Leão.