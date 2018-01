Santista adia contratação de técnico A diretoria da Portuguesa Santista confirmou hoje que não irá contratar nenhum treinador. Pelo menos até a próxima segunda-feira, quando a participação da Santista na competição estará encerrada. Assim, o auxiliar Paulo Paraguai será mesmo o treinador da equipe no último confronto, domingo, em Campinas, contra o Guarani. O consultor de futebol do clube, Mario Felipe Perez, o Tata, disse que irá se reunir com o diretor de Futebol, Vinicius Pina, para discutir os planos a serem tomados. "Qualquer atitude tomada agora poderá ser precipitada. Temos que esperar o final do campeonato para daí decidir o que faremos. Para este jogo, o Paulo Paraguai será o treinador", afirma Tata. Os jogadores da Portuguesa retornam aos treinos amanhã pela manhã, em Ulrico Mursa. Com a eliminação do time na rodada, a equipe pode ser reformulada ao final da competição. Mesmo sem a contratação momentânea de um treinador, Cabralzinho, ex-Santos, continua sendo o mais cotado. Para o jogo frente ao Guarani, a Santista não poderá contar com o goleiro Róbson e com o zagueiro Orestes. Os dois foram advertidos com o segundo cartão amarelo e vão cumprir suspensão.