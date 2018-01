Santista ainda busca a primeira vitória Ainda em busca de sua primeira vitória no Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 18h10, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Depois de 3 empates e 1 derrota, nas 4 rodadas disputadas, a equipe está com apenas 3 pontos, entre as últimas colocadas. Mesmo sem vencer, os jogadores estão empolgados com a evolução do time. Depois de empatar com o Santos na Vila Belmiro, o zagueiro Edinho Baiano, ex-Palmeiras, acredita que a Santista está no ponto de chegar à sua primeira vitória. "O volume de jogo apresentado foi fundamental para o grupo adquirir maior confiança e lutar bastante para subir na tabela", afirmou. O goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, também está animado com o momento vivido pela Santista. "O grupo está motivado e vamos lutar para conseguir esta primeira vitória", prometeu. No treinamento desta sexta-feira, o técnico Sérgio Guedes testou algumas alterações no time. O volante Leandro Moreno cumpriu suspensão e deve voltar no lugar de Magal. Outra disputa pela posição no time titular acontece entre os meias Cleitão e Itaparica.