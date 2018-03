Santista bate o pé e pega Palmeiras em casa "Fiz valer o regulamento, que prevê o mando de jogo para os segundos colocados. Eu não quis abrir mão disso!", afirmou o presidente da Portuguesa Santista, Carlos Alberto da Costa, após a reunião promovida pela Federação Paulista de Futebol, nesta segunda-feira, com os presidentes dos oito clubes classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista. Dessa forma, Portuguesa Santista e Palmeiras jogarão domingo no Estádio Ulrico Mursa, às 16 horas. O Palmeiras tentou levar o jogo para a Vila Belmiro, um estádio maior e mais seguro, porém Costa bateu pé. "Não haverá problemas. Nossa torcida é limitada. Espero que o Palmeiras leve 8 mil torcedores. Nós teremos uns 800 simpatizantes e 100 torcedores. Não haverá antagonismo", assegurou o presidente do time da Baixada. A definição do Ulrico Mursa teve o aval da Polícia Militar, que foi representada pelo coronel Marinho, do II Batalhão da PM, responsável pelo policiamento nos dias de jogo. Além disso, dois jogos foram antecipados para sábado: Santos e União Barbarense, na Vila Belmiro, às 16 horas, e Paulista e Ponte Preta, no Estádio Jaime Cintra, às 18 horas. Domingo, além do Palmeiras e Portuguesa Santista, jogam no Morumbi, São Paulo e São Caetano. Os dois jogos às 16 horas. O horário das 18 horas da partida em Jundiaí tem duas versões. O presidente do Paulista, Eduardo Soares Palhares, justifica: "Esse é um horário bom para nós, porque sábado nosso torcedor faz o seu lazer à tarde, vai para casa, toma banho e depois vai para o jogo." A segunda versão é mais ?comercial?: há o interesse da SporTV em transmitir ao vivo os jogos de sábado. Na reunião desta segunda-feira também ficou decidido o rateio da renda. Como as quartas-de-final serão em um único jogo, ficou combinado que a renda será dividida da seguinte forma: 60% para o vencedor e 40% para os perdedor, caso o jogo seja definido no tempo normal ou na prorrogação. Se a decisão for nos pênaltis, a renda será dividida em duas partes iguais. Na partida do Morumbi, haverá a venda do ingresso popular, que custará R$ 10. Serão colocados à venda 3.800 lugares a esse preço. O ingresso popular foi o resultado de um acordo entre o Ministério Público, Federação Paulista de Futebol e Polícia Militar, para viabilizar um custo mais barato ao torcedor. "O Morumbi será o único estádio que oferecerá esse tipo de ingresso", avisou Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol. Não haverá mudanças no preço normal, que continua sendo de R$ 20,00.