Santista busca a 3ª vitória em casa A Portuguesa Santista quer conquistar sua terceira vitória em casa no Campeonato Paulista deste ano em cima da Portuguesa de Desportos, adversária deste sábado, no velho estádio Ulrico Mursa. O time comandado pelo técnico Muricy Ramalho precisa da vitória para se reabilitar na competição e manter o aproveitamento de 100% em seus domínios, porque nos dois primeiros jogos ganhou de 2 a 1, contra o Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. A humilhante goleada sofrida para o União são João, por 7 a 2, tirou o entusiasmo anterior. Para o técnico santista, sofrer o maior placar deste Paulistão, mexeu com os brios de seus jogadores. "É duro para qualquer jogador ser goleado desta forma. Tenho certeza de que vamos dar a resposta em campo", garantiu Muricy Ramalho. O atacante Jean, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o União São João, estará ausente da partida. O meia Jean Carlo, recuperando-se de uma lesão na virilha direita, é dúvida. Desfalque certo é o volante Caçapa, com uma tendinite, e já vetado pelo médico Carlo Alba. Tico Mineiro, recuperado, está à disposição de Muricy e pode ser escalado. O treinador só irá anunciar a escalação momentos antes do jogo. A Portuguesa Santista está em décimo primeiro lugar no Paulistão com seis pontos ganhos, junto com Palmeiras e União São João.