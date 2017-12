Santista busca a primeira vitória Ainda em último lugar no Grupo 1, com apenas três pontos ganhos e sem vitória, a Portuguesa Santista enfrenta o América de Rio Preto, em Santos, precisando vencer de qualquer maneira para poder ainda sonhar com a segunda fase do Campeonato Paulista. O jogo começa às 17 horas. Mas para poder bater o time de Rio Preto, o técnico Nenê vai ter que superar os desfalques. O time, mais uma vez, não poderá contar com o atacante Nando (artilheiro do time, com três gols) e com o experiente volante Gilmar (ex-Corinthians). Os dois ainda estão vetados pelo departamento médico. Pelo menos o meia Reinaldo, que estava suspenso por dois jogos, está de volta. Apesar da derrota de 2 a 0 para o São Paulo no último domingo, o América ainda é o vice-líder do Grupo 1 e quer manter sua posição. Assim como a Lusinha, o principal matador do time de Rio Preto também não joga. Com três gols, o atacante Lairson continua machucado e pela quarta vez no campeonato, está fora. O meia Luiz Fernando, com dores musculares, é dúvida. Com a dispensa do atacan te Fabrício, Reiger e Zé Augusto disputam agora uma vaga entre os titulares.