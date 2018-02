Santista busca terceira vitória seguida Podendo conseguir a terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista e espantar definitivamente qualquer chance de rebaixamento, a Portuguesa Santista recebe neste sábado, às 18 horas, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, o Ituano, que corre a trás da recuperação, já que na última rodada perdeu para o União São João, por 3 a 2, em Araras. Os dois times encontram-se em posições intermediárias na tabela. A Santista, com 19 pontos, ocupa a 11ª colocação, enquanto o Ituano, que ainda pretende conseguir uma vaga entre os cinco primeiros e, assim se classificar novamente para a Copa do Brasil, é o 9º colocado, com 20 pontos. Satisfeito com o desempenho do time nas vitórias sobre Santo André e Portuguesa de Desportos, o técnico Sérgio Guedes pretende mudar a Santista o mínimo possível. A única alteração em relação ao time que venceu a Portuguesa é a entrada de Nelsinho na ala direita, substituindo o suspenso Parral. No Ituano, o técnico Válter Ferreira terá o retorno de quatro jogadores que estavam no departamento médico. Na ala direita, Bosco deixa a vaga para Lima. No gol, André Luiz, recuperado de uma pancada na costela, volta no lugar de Jaílson. No meio-de-campo, Ricardo Oliveira e Juliano voltam, deixando Johnny e Fernando Gaúcho no banco. Joelson, que atuou na meio no último jogo e marcou dois gols, será deslocado para o ataque.