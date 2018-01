Santista confia no bom retrospecto Apesar de pregar respeito acima de tudo ao líder São Paulo, os jogadores da Portuguesa Santista não escondem a empolgação por terem a chance de conseguir pela primeira vez no Campeonato Paulista duas vitórias consecutivas, nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. O feito decretaria também a primeira derrota sã-paulina na temporada 2005. A Santista somou apenas 10 pontos no campeonato, contra 22 do São Paulo, mas tem bom retrospecto contra os clubes grandes que já enfrentou neste Paulistão. Empatou por 1 a 1 com o Santos e venceu o Palmeiras por 1 a 0. O experiente goleiro Ronaldo, que sentiu uma fisgada na coxa no intervalo da vitória sobre o Rio Branco na última rodada, voltou aos treinos nesta quarta-feira e garantiu sua presença no Morumbi. "Já não sinto mais dores. Procurei apenas repousar e me preservar ao máximo. Estarei em campo contra o São Paulo e acho que temos condições de conseguir outro bom resultado", avisou. Apesar de contar com o retorno do volante Leandro Tavares, que estava suspenso, o técnico Sérgio Guedes vai manter o mesmo time que atuou contra o Rio Branco. A única novidade será a presença do recém-contratado Sinval no banco de reservas. Ele chegou, treinou e se colocou à disposição. "Podem contar comigo. Sou o tipo do jogador que não se esconde em momentos difíceis. Esta será uma partida muito importante para o time continuar com o bom retrospecto que vem exibindo contra as equipes grandes", disse o reforço.