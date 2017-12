Santista consegue o empate no RS Em sua estréia na Copa do Brasil, a Portuguesa Santista foi até Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e conseguiu um empate por 1 a 1 com o XV de Novembro. Com o resultado, a decisão da vaga ficou para o jogo de volta, no dia 3 de março, em Santos. Apesar de ter o domínio do jogo, o XV não conseguia chegar ao gol adversário. Já a Santista, bem fechada na defesa, só saia nos contra-ataques. Assim, o primeiro tempo acabou 0 a 0. O time da casa voltou melhor na segunda etapa, mas quem abriu o placar foi a Santista. Em uma indecisão entre o goleiro Marcelo Moretto e o zagueiro Jairo Santos, Beto foi mais esperto e aproveitou para fazer 1 a 0. Mas, na saída de bola, Maico invadiu a área da Santista e foi derrubado por Axel, conseguindo o pênalti para o time gaúcho. O experiente Dauri bateu e marcou o gol de empate do XV de Novembro, fechando o placar do jogo.