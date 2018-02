Santista consegue sua reabilitação Não foi nada fácil, mas a Portuguesa Santista conseguiu se reabilitar no Campeonato Paulista ao vencer o Santo André, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Ulrico Mursa. O time praiano vinha de duas derrotas, coincidentemente, para os times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, e voltou a somar três pontos importantes, chegando aos 16 pontos, na 12.ª posição. O Santo André, que vinha de derrotas para São Caetano e Corinthians, continua em sexto lugar, com 20 pontos. A Portuguesa Santista foi para cima do Santo André no primeiro tempo, buscando o gol logo no começo. Depois de 20 minutos, o jogo ficou cadenciado com o Santo André tentando explorar os contra-ataques. Aos 27 minutos, após jogada individual, Diego Padilha cometeu penâlti em Parral. Na cobrança, Sinval chutou no canto esquerdo, o goleiro Júlio César pulou para o lado oposto, e a bola bateu na trave. Nos minutos finais, a Briosa pressionou, mas não conseguiu ultrapassar o esquema defensivo do visitante. O ritmo do segundo tempo não mudou. A Portuguesa Santista continuou pressionando, diante de um adversário excessivamente recuado. Aos 38 minutos, enfim saiu o gol. Parral avançou pela esquerda, tabelou com Rodriguinho, que devolveu de calcanhar e o próprio Parral chutou para marcar seu primeiro gol no Paulistão, sem chances para Júlio César. O próximo compromisso do Santo André no Campeonato Paulista acontece na quarta-feira, às 21h45, contra o Santos no Estádio Bruno José Daniel. No mesmo dia, mas às 20h30, a Portuguesa Santista sobe a serra para enfrentar a Portuguesa, no Canindé.