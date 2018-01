Santista conta com apoio da torcida A torcida da Portuguesa Santista promete fazer a diferença domingo, quando o time enfrenta o São Caetano, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado, mas os torcedores prometem ir até o estádio Ulrico Mursa para empurrar a Santista rumo às semifinais. Os preços variam de R$ 1,00 (mulheres e crianças) a R$ 10,00 (arquibancada coberta). Um fator que contribui para aumentar cada vez mais o número de pessoas no estádio é a invencibilidade. Apesar da derrota na rodada passada, para a Internacional de Limeira, a Santista ainda não perdeu em Ulrico Mursa, considerado um verdadeiro "alçapão" pelos adversários. Além disso, o atacante Tico Mineiro está liberado para jogar, depois de cumprir suspensão automático. Tico é o vice-artilheiro do time, com sete gols. "É um jogo muito importante para nós e vamos precisar de todo o apoio da torcida", destacou o atacante. O técnico Muricy Ramalho vem cobrando empenho dos atletas durante a semana. Para ele, a vitória vai valer seis pontos. "Assim como nós, o São Caetano também está no páreo por uma das vagas para a semifinal. Por isso, a vitória se torna tão importante", ressaltou o técnico. A Santista ocupa a 5ª colocação, com 18 pontos, enquanto o adversário soma 19 e já figura entre os quatro primeiros colocados. Zinho, artilheiro da Santista com oito gols, vai enfrentar seu ex-clube pela primeira vez. No ano passado, o atacante ajudou o time de São Caetano a chegar ao vice-campeonato da Copa João Havelange. "A nossa classificação vai depender muito desse jogo", lembrou.