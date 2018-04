Santista contrata Nilson e Roque A Portuguesa Santista vai recorrer à velha forma de atuar com jogadores experientes dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. Nesta terça-feira, a diretoria confirmou os acertos com o artilheiro Nilson e o volante Roque. Os dois já se integraram à delegação, que realiza a pré-temporada na cidade litorânea de São Sebastião. Para equilibrar a contratação dos veteranos, a diretoria confirmou acertos com Róbson e Nilsinho, dois jovens desconhecidos. Eles também se apresentaram ao técnico Joãozinho Rosa. Roque se revelou na Portuguesa Desportos, mas já atuou no Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, Matonense e ano passado esteve na Paraguaçuense. Ele tem 28 anos e alugou seu passe a Briosa até maio. Acordo semelhante fechou o artilheiro Nílson, de 36 anos , começou a carreira no XV de Jaú, mas defendeu dezenas de clubes como Ponte Preta, Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Santa Cruz, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Rio Branco de Americana, Santo André. No exterior, defendeu, entre outros, o Tigres do México, Albacete e Celta da Espanha.