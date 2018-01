Santista contrata o meia Rodrigo A diretoria da Portuguesa Santista confirmou nesta terça-feira a contratação do meia Rodrigo, para a disputa do Campeonato Paulista de 2006. Ele deve ser apresentado nesta quinta-feira no Estádio Ulrico Mursa. O jogador, que já passou por Corinthians, Botafogo do Rio, Atlético-MG, Guarani, Gama e Everton, da Inglaterra, é natural de Santos e iniciou a carreira na própria Portuguesa, em 1997. No último Campeonato Brasileiro jogou pelo Vasco da Gama. "Estou bastante ansioso para ajudar o clube onde comecei minha trajetória. Já espero que um filme passe na minha cabeça quando entrar no vestiário", disse. Além de Rodrigo, o clube também contratou o meia Rossini, ex-Santos.