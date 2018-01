Santista e América atrás da 1ª vitória Portuguesa Santista e América se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio "Ulrico Mursa", em Santos, atrás da primeira vitória dentro do Campeonato Paulista. Os dois times ainda não venceram nas duas primeiras rodadas. O time da Baixada conquistou dois empates, contra Atlético Sorocaba e Internacional, ocupando a 14ª posição. Enquanto isso, o América perdeu seus dois primeiros confrontos, diante de Rio Branco e São Paulo, estando na perigosa 17ªposição. Diante da necessidade de vitória, a Portuguesa pretende entrar em campo apostando na ousadia. "Vamos jogar para vencer. Estaremos diante do nosso torcedor e só os três pontos nos interessa", assegurou o técnico Sérgio Guedes. Para tentar vencer, o treinador optou por não realizar mudanças, inclusive no esquema 3-5-2. O zagueiro Fabrício poderia ser uma das novidades, mas ele não conseguiu se recuperar totalmente de uma lesão e vai permanecer de fora. Ao contrário do adversário, o técnico Roberval Davino pretende realizar algumas mudanças no América, armado no esquema 4-4-2. No gol, Rafael que falhou na derrota para o São Paulo, poderá dar lugar a André Zandoná. Na ala direita, Matarazzo pode ser substituído por Dú, que estava contundido. Na esquerda, Paulo Santos já foi confirmado. No meio-campo, Luís Maranhão também ganhou uma oportunidade.