Santista é dona do seu futebol Enquanto os dois times da Portuguesa Santista treinam para o Paulista, a disputa judicial entre o clube e a Futura Esportes, que no ano passado assumiu o departamento de futebol do clube, teve mais um lance: O desembargador Osvaldo Caron aceitou pedido de reconsideração feito pelo clube e manteve a tutela antecipada conseguida na Justiça de Santos garantindo à agremiação o direito de rescindir o contrato com a empresa. Tudo começou quando a Portuguesa cedeu à Futura Esportes a exploração do futebol profissional. Mas a campanha na série B do Brasileiro foi muito fraca e expôs o clube ao ridículo, na opinião da diretoria. Isso porque o técnico Israel de Jesus, que seria o dono da Futura, inventou o esquema que intitulou de Roleta Russa Gigante, em que abandonava os esquemas táticos tradicionais do futebol para manter seus jogadores sem posição fixa dentro de campo. Desde hoje, a Portuguesa pode explorar diretamente seu futebol, mas essa decisão não é definitiva e o processo judicial está em andamento. Caso perca, a lusinha terá de indenizar em R$ 500 mil a Futura. Essa notícia animou o grupo de jogadores dirigido pelo técnico Nenê, que conta com o tetracampeão Márcio Santos e Gilmar Fubá, ex-Corinthians. Já o time dirigido por Israel de Jesus continua treinando em Campinas.