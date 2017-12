Santista e Francana ficam no empate A Portuguesa Santista deu um passo importante para permanecer na Série A1 do Campenato Paulista em 2003. Neste domingo, no Estádio Lancha Filho, em Franca, a Santista empatou com a Francana, por 2 a 2, no primeiro confronto da Repescagem. Quem vencer o segundo jogo, dia 9, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, vai disputar o Paulistão. Caso haja empate, a decisão acontecerá na cobrança de pênaltis. A Francana, vice-campeã da Série A2, ainda esteve o placar na mão, abrindo 2 a 0, com dois gols de pênalti marcados pelo artilheiro Tico Mineiro. O primeiro aos 31 minutos da etapa inicial. O segundo aos 19 minutos do segundo tempo. Mas a Santista não desanimou. Contou no banco de reservas com o "pé quente" Pepe. Ele fez várias mudanças no time, uma delas a entrada de Guilherme no lugar de Alaor. Apoiado na experiência do meia Silas e do atacante Zinho, a Briosa buscou o empate, com dois gols, justamente, de Guilherme aos 21 e 30 minutos.