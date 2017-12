Santista e Francana por vaga na A1 Portuguesa Santista e Francana decidem, neste domingo, às 15h, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, quem vai participar do Campeonato Paulista da Série A1. Como houve empate, por 2 a 2, no primeiro jogo, em Franca, quem vencer fica com a vaga do "rebolo" ou "repescagem". Caso haja empate a decisão vai acontecer na cobrança de pênaltis. A Santista, penúltima colocada da Série A1, parece mais segura para esta decisão, apoiada na experiência de alguns jogadores como Zinho e Silas. Além de contar com o técnico Pepe, considerado um pé quente. A Francana, vice-campeã da Série A2, está numa situação mais complicada, porque além de jogar fora de casa não tem perspectiva para o segundo semestre. Vários jogadores já têm compromissos com outros clubes assim que terminarem esta disputa. Cerca de 500 torcedores deverão sair domingo pela manhã de Franca com destino à Santos para prestigiarem a Francana nesta luta final pelo acesso à Primeira Divisão. Durante toda a semana, dirigentes e jogadores convocaram os torcedores santistas, tanto da Portuguesa como do Santos, para evitar o rebaixamento. O Marília, campeão da A2, subiu direto para A1, enquanto a Matonense, lanterna do Paulistão, caiu para a Série A2.